"الأعلى للإعلام" يحقق غدًا في شكاوى عمرو دياب ضد 4 قنوات فضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الشكاوى؛ الأولى قدمها عمرو دياب ضد 4 قنوات فضائية إحداها حملت اسم الهضبة، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لأعماله الفنية.
ومن المقرر أن يمثل أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي المقاصة، للتحقيق في المجلس ظهر غد؛ على إثر إساءات منسوبة لصفحته عبر موقع فيسبوك.
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