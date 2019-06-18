مجلس الأمة الجزائري: دور البرلمان ومهامه ستتحدد في إطار الدستور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر – (أ ش أ):
قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) بالنيابة اليوم الثلاثاء، إن دور المجلس ومهامه المستقبلية ستتحدد في إطار الدستور الجديد الذي سيتم وضعه بعد انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.
وأضاف قوجيل خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالأنشطة النووية، بحضور وزير الطاقة، محمد عرقاب والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل أنه "بعد الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد دور هذه المؤسسة ومهامها المستقبلية في إطار الدستور القادم وحتى ذلك الوقت يجب أن تبقى واقفة".
كما أكد أن المجلس يعد مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري وقال "المجلس مؤسسة منبثقة من العمق الجزائري ويجب أن تبقى واقفة في هذه المرحلة".
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