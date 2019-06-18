"إنهاءً للمظاهر الشاذة".. العراق يمنع أي قوة أجنبية من العمل في أرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إنه سيتم منع أي قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية، لإنهاء كافة المظاهر غير القانونية.

وأكد عبد المهدي، في بيان نشرته "السومرية"، أن تواجد الميليشيات المسلحة مثل داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، فضلًا عن شن العديد من العمليات العسكرية، أدى إلى معاناة البلاد من النشاطات التخريبية، ومن ثم تطلب الأمر "انهاء جميع المظاهر الشاذة في البلاد"، على حد وصفه.

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وقال عبد المهدي: "البلاد مرّت خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات أجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة أو استخدام أراضي العراق لأعمال مسلحة ضد أهداف ودول وقوى خارج إرادة الدولة العراقية.. كذلك عانت البلاد من النشاطات التخريبية والأعمال الإرهابية خصوصاً القاعدة وداعش واحتلالها مساحات واسعة من الاراضي العراقية والتي تصدت لها القوات المسلحة بكافة صنوفها من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة والمتطوعين وباسناد دول التحالف والدول الصديقة والمجاورة".

وأوضح عبد المهدي، أنه "عليه نؤكد مجددًا بمنع أي قوة أجنبية من العمل أو الحركة على الارض العراقية بدون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية، ومنع أية دولة من الاقليم أو خارجه من التواجد على الارض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي تواجد أجنبي داخل العراق أو خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية".

وأشار إلى أنه "يمنع عمل أية قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إمرة وإشراف القائد العام للقوات المسلحة".