طردتها أمها لإرضاء زوجها.. قصة طفلة اغتصبها مسجلين خطر في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الامن في محافظة السويس من ضبط مسجلين خطر، لاتهامهما باغتصاب فتاة قاصر في مدخل إحدى العمارات بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما توجهت الطفلة "ف.ق" 12 سنة، إلى قسم شرطة فيصل بمحافظة السويس وحررت محضرًا تتهم فيه شخصين باغتصابها في مدخل إحدى العمارات السكنية.

ودلت التحريات الأمنية ومناقشة الطفلة، أن والدها توفي وتزوجت والدتها من رجل آخر، كان يرفض إقامة الطفلة معهما في المنزل، فطردت الأم ابنتها الصغيرة والتي لم تجد ملجأ لها إلا المبيت في مداخل إحدى العمارات السكنية.

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وروت الطفلة، أن شخصين شاهداها وأوهماها أنهما سيوفران لها إقامة مع أسرتهما وتعيش في أمان، إلا أنهما استدرجاها إلى مدخل وحدة سكنية وكمم أحدهما فمها وتناوبا اغتصابها.

وعقب إدلاء الطفلة بأوصاف المتهمين، وبمراجعة سجلات المجرمين وإجراء عرض لصورهم على المجني عليها، تعرفت على شخصين وذكرت أنهما قاما باغتصابها.

ألقت الشرطة القبض على المتهمين، وبإحالة الواقعة للنيابة أمر وكيل النائب العام بإجراء عرض قانوني للمتهمين وتعرفت الطفلة عليهما، وبمواجهتهما اعترفا باغتصاب الطفلة.