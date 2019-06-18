ترامب يختار مارك إسبر لمنصب وزير الدفاع بدلًا من شاناهان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه اختار مارك إسبر، ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلًا من باتريك شانهان، الذي شغل المنصب بالوكالة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن باتريك شاناهان وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، طلب عدم تثبيته في منصبه.

وكان البيت الأبيض، أعلن في مايو الماضي، أن الرئيس ترامب، كان يريد أن يعين باتريك شاناهان وزيرًا أصيلًا للدفاع.

وشاناهان، نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق جيم ماتيس، عينه ترامب وزيرًا بالوكالة بعد الاستقالة المدوية التي تقدّم بها في أواخر ديسمبر الماضي ماتيس بسبب خلافات عميقة بينه وبين ترامب، ولا سيّما بسبب قرار الرئيس سحب القوات الأميركية من سوريا.