مقتل 7 من جنود سوريين في هجوم لداعش بحمص الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن عناصرداعش نفذوا هجومًا على مواقع الجيش السوري، شمال مدينة السخنة في بادية حمص الشرقية، وذلك في إطار النشاط المتواصلة للتنظيم في المنطقة.

ووثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من قوات الجيش السوري.

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وأضاف المرصد،الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أنه تم توثيق مقتل مالا يقل عن 147 جندي من قوات الجيش السوري، خلال الفترة من 24 مارس الماضي حتى 17 يونيو الجاري.

وأضاف المرصد أنه من بين الذي قتلوا اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ 9 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، وقد قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء.

كما وثق المرصد السوري مقتل 47 من تنظيم داعش خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.