الجبير يبحث مع السفير الأمريكي في السعودية القضايا الإقليمية والدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الثلاثاء مع السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد، القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
تأتي المحادثات في وقت يشهد توترا بين إيران والولايات المتحدة بعد تشديد الأخيرة العقوبات على الأولي، والتي تشمل صادرات النفط، ما دفع طهران إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40% من امدادات النفط العالمية، وردت واشنطن على ذلك بتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
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