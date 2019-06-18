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رومانيا: احتجاجات لسائقي التاكسي ضد "أوبر"

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نظم المئات من سائقي سيارات الأجرة في رومانيا احتجاجا على التشريعات المقررة التي أن تسمح لمشاركة خدمات ركوب مثل Uber بالعمل فى البلاد.


أوقف السائقون مئات السيارات خارج البرلمان الروماني

الشهير، وهو مجلس الشعب الشيوعي الذي يعود إلى الحقبة الشيوعية، وطالبوا الحكومة بعدم التقدم بالتشريع.


يذكر أن سائقي سيارات الأجرة في رومانيا يتظاهرون ضد الخدمات

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غير المنظمة مثل أوبر منذ شهور، على الرغم من جهود الحكومة للسيطرة على خدمة سيارات الأجرة عبر الإنترنت.


وفي شهر مايو الماضي، كانت الحكومة الرومانية قد أصدرت مرسومًا طارئًا بتكثيف الغرامات الشديدة لسائقي خدمات ركوب الخيل مثل Uber وTaxify.

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