رومانيا: احتجاجات لسائقي التاكسي ضد "أوبر"

نظم المئات من سائقي سيارات الأجرة في رومانيا احتجاجا على التشريعات المقررة التي أن تسمح لمشاركة خدمات ركوب مثل Uber بالعمل فى البلاد.
الشهير، وهو مجلس الشعب الشيوعي الذي يعود إلى الحقبة الشيوعية، وطالبوا الحكومة بعدم التقدم بالتشريع.
أوقف السائقون مئات السيارات خارج البرلمان الروماني
يذكر أن سائقي سيارات الأجرة في رومانيا يتظاهرون ضد الخدمات
وفي شهر مايو الماضي، كانت الحكومة الرومانية قد أصدرت مرسومًا طارئًا بتكثيف الغرامات الشديدة لسائقي خدمات ركوب الخيل مثل Uber وTaxify.
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