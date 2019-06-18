لابروفانس الفرنسية تصف مرسى بأنه إحدى العرائس المتحركة للإخوان



علقت جريدة لابروفانس إحدى الصحف الفرنسية على رحيل محمد مرسي، عبر أحد المقالات، إذ وصفته بأنه إحدى العرائس المتحركة (Marionnettes) لحركة الإخوان المسلمين.

واستعرضت الجريدة أسباب نزول الشارع المصري في

30يونية ودعمهم الرئيس السيسي بعد أن تم اختطاف مصر من قبل حركة الإخوان لمدة عام.

وأظهرت أن أحد أهم أسباب الخروج عليه

والانقلاب الشعبي على تعديله للدستور إعطاء نفسه صلاحيات كاملة.يأتي هذا المقال ليؤكد أن محاولات الاخوان وإعلامهم التركي القطري فشل في قلب الحقيقة وتقليب الرأي العام علي مصر وقائدها بعد أن نجح السيسي في إظهار وجههم القبيح ودعمهم للإرهاب