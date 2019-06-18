رئيس مجلس الشيوخ في بوروندي يصل القاهرة

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء ريفريان نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ رئيس اتحاد كرة القدم في بوروندي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. بوروندي في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وكان في استقباله بالمطار السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب زار بوروندي أواخر شهر مارس الماضي والتقي برئيس مجلس الشيوح.

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