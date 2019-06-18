الرئيس البيلاروسي يمنح السيسي وسام صداقة الشعوب

قلد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وسام صداقة الشعوب، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر وبيلاروسيا.

تعطي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمينسك التي بدأت أمس في أول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع بيلاروسيا عام

1992 ، دفعة قوية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين مصر وبيلاروسيا، وتؤكد هذه الزيارة الأهمية التي توليها مصر لدعم علاقات الصداقة والتعاون مع بيلاروسيا التي تعتبر القاهرة أهم شريك لها فيمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وكما أن بيلاروسيا تدرك أهمية دور مصر في استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وكذا مساهمتها الكبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي ودورها الإقليمي برئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي حيث تسعي بيلاروسيا أن تصبح شريكًا استراتيجيًّا لمصر في أفريقيا واستعدادها للمساهمة في المشروعات الاقتصادية والصناعية التي تنفذها الشركات المصرية في القارة الأفريقية.