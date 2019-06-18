قلد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء وسام صداقة الشعوب، تقديرا لجهوده في تعزيز العلاقات بين مصر وبيلاروسيا.
تعطي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمينسك التي بدأت أمس في أول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع بيلاروسيا عام1992 ، دفعة قوية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين مصر وبيلاروسيا، وتؤكد هذه الزيارة الأهمية التي توليها مصر لدعم علاقات الصداقة والتعاون مع بيلاروسيا التي تعتبر القاهرة أهم شريك لها في
وكما أن بيلاروسيا تدرك أهمية دور مصر في استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط، وكذا مساهمتها الكبيرة في مكافحة الإرهاب الدولي ودورها الإقليمي برئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي حيث تسعي بيلاروسيا أن تصبح شريكًا استراتيجيًّا لمصر في أفريقيا واستعدادها للمساهمة في المشروعات الاقتصادية والصناعية التي تنفذها الشركات المصرية في القارة الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس البيلاروسي يمنح السيسي وسام صداقة الشعوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.