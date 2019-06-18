ترامب يلتقي الرئيس الصيني على هامش قمة العشرين الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الصيني، شي جين بينج، الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في اليابان.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع

(تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "لقد أجريت مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني،وسنعقد اجتماعا مطولا الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان، وسيبدأ فريقان معنيان من البلدين بمحادثات قبيل هذا الاجتماع".تجدر الإشارة إلى أن نزاعا تجاريا نشب مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين في ظل "حرب التعريفات الجمركية" بينهما.