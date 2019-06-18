اتهم قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، بعض الأطراف بأنها ترغب في إحداث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.
ونقلت قناة النهار الخاصة عن صالح قوله،في قاعدة عسكرية، في ولاية بشار بجنوب غرب البلاد: "هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".
ودعا قايد صالح إلى الحوار استعدادا للانتخابات، وتمهيد الطريق أمام رئيس جديد للبدء في الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون.
وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو، وعللت ذلك بنقص المرشحين. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش الجزائري يتهم أطرافاً بإحداث فراغ دستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.