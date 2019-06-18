قائد الجيش الجزائري يتهم أطرافاً بإحداث فراغ دستوري

اتهم قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، بعض الأطراف بأنها ترغب في إحداث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

ونقلت قناة النهار الخاصة عن صالح قوله،

في قاعدة عسكرية، في ولاية بشار بجنوب غرب البلاد: "هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".

ودعا قايد صالح إلى الحوار استعدادا للانتخابات، وتمهيد الطريق أمام رئيس جديد للبدء في الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون.

وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو، وعللت ذلك بنقص المرشحين. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات