

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الادعاءات التي ساقها عدد من الخبراء الأميركيين التابعين لمكتب مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، بأن المملكة العربية السعودية ضلعت في استخدام أو استئجار أطفال في الحروب. وقالت مصادر أربعة مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز" إن نفى الأمر ورفض توصية الخبراء بإدراج السعودية ضمن قائمة الدول التي تستخدم الأطفال في الحروب مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يؤكد هذه الادعاءات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-وزير خارجية أميركا ينفي استخدام السعودية للأطفال في الحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.