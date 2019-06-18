قائد الجيش الجزائري يتهم بعض الأطراف بالسعي لفراغ دستوري

اتهم قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بعض الأطراف بأنها ترغب في حدوث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

وقال صالح، في قاعدة عسكرية في ولاية بشار بجنوب غرب البلاد، "هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

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ويطالب المحتجون حالياً باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهو رئيس سابق لمجلس الأمة والذي يعتبرونه حليفاً للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الجزائرية أرجأت الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من يوليو المقبل. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.