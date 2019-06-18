أطلقت اليابان تحذيراً من تسونامي، اليوم الثلاثاء، بعد زلزال بقوة 6,8 درجات ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل.
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تضرب موجة تسونامي بارتفاع متر سواحل بحر اليابان، إلى الشمال من العاصمة طوكيو.
وسارع المسؤولون إلى وقف خدمة القطار فائق السرعة في المنطقة كإجراء احترازي، وفقاً لشبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" التي أضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 منزل.
وتوقعت الوكالة أن تكون بعض الأمواج قد وصلت بالفعل شواطئ في ياماجاتا ونييجتا، بشمال غرب الأرخبيل.
اقرأ أيضاً... بالفيديو.. اليابان ترفع التحذير من التسونامي بعد الزلزال
وأكدت الوكالة عدم رصد أي نشاط غير طبيعي في منشآت الطاقة النووية قرب مركز الزلزال.
وسجّل الزلزال ست درجات على المقياس الياباني الذي يصل إلى سبع درجات.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال في الأرخبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.