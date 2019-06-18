اليابان تحذر من تسونامي بعد زلزال في الأرخبيل

أطلقت اليابان تحذيراً من تسونامي، اليوم الثلاثاء، بعد زلزال بقوة 6,8 درجات ضرب مناطق شمال غرب الأرخبيل.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تضرب موجة تسونامي بارتفاع متر سواحل بحر اليابان، إلى الشمال من العاصمة طوكيو.

وسارع المسؤولون إلى وقف خدمة القطار فائق السرعة في المنطقة كإجراء احترازي، وفقاً لشبكة التلفزيون العامة "ان اتش كي" التي أضافت أن الكهرباء انقطعت عن نحو 200 منزل.

وتوقعت الوكالة أن تكون بعض الأمواج قد وصلت بالفعل شواطئ في ياماجاتا ونييجتا، بشمال غرب الأرخبيل.

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وأكدت الوكالة عدم رصد أي نشاط غير طبيعي في منشآت الطاقة النووية قرب مركز الزلزال.

وسجّل الزلزال ست درجات على المقياس الياباني الذي يصل إلى سبع درجات.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تم تسجيل العديد من الزلازل والنشاطات البركانية في العالم.