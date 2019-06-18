كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تدعو إيران إلى عدم تعقيد الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تدعو إيران وغيرها من الأطراف المعنية، إلى الابتعاد عن خطوات من شأنها تعقيد الوضع حول خطة العمل الشاملة الخاصة بالبرنامج النووي.

وأضاف ريابكوف- في بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "ندعو جميع الأطراف المهتمة، بما في ذلك إيران، الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها تعقيد الوضع، وإتاحة الفرص لإيجاد حلول تسمح بإعادة تطبيق خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني إلى مساره المستدام".

وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن العالم لن يصبح أكثر أماناً إذا فقدت خطة العمل الشاملة حيويتها، وسوف يتفاقم الوضع في المنطقة أكثر من ذلك، حيث تم إحراق ناقلات النفط بالفعل أكثر من مرة.

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وتابع ريابكوف "موسكو تدرك أن إيران أُجبرت على أفعالها بشأن الاتفاق النووي ومن الممكن التراجع عنها.. إننا نتفهم مشاعر الإحباط لدى الجانب الإيراني ونتقاسمها إلى حد كبير بسبب عدم وجود استجابة كافية لطلباته العاجلة لمراعاة مخاوف طهران بشأن العرقلة الجزئية لخطة العمل الشاملة المشتركة من حيث التأثير العملي للصفقة النووية".

وأشار إلى أن إيران تفي بجميع التزاماتها، وحتى اليوم تظل من الناحية الفنية ضمن الإطار الذي حددته خطة العمل الشاملة المشتركة.

ووفقا له، تؤكد روسيا باستمرار الحاجة إلى موقف مسئول تجاه الوفاء بالتزامات جميع الأطراف في الصفقة النووية.

واختتم ريابكوف، بيانه قائلا: "ندعو المجتمع الدولي بأسره، وفي المقام الأول المشاركين الباقين في خطة العمل الشاملة، بما في ذلك بلدان الثلاثي الأوروبي وإيران، إلى إظهار الرؤية السياسية والإرادة لتحقيق الأهداف التي تم التوصل إلى اتفاقات شاملة بشأنها.. نحن بحاجة إلى العمل".