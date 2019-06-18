كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يؤكد مشاركة وفد إسرائيلي فى ورشة البحرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا نرحب بعقد المؤتمر المهم في البحرين، الشهر الجاري.

ذكر باراك رافيد، المحلل السياسي لقناة "13" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن بلاده ترحب بعقد مؤتمر البحرين الاقتصادي، والخاص بالشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

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ونقل الإعلامي الإسرائيلي عن لسان رئيس الوزراء، أن تل أبيب ترحب بعقد مؤتمر البحرين، بدعوى أنه محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مستقبل أفضل في المنطقة، بما في ذلك الإسرائيليون.

وأوضح باراك رافيد المحلل والكاتب السياسي الإسرائيلي بالقناة العبرية، أن نتنياهو يشير إلى مشاركة رجال الأعمال الإسرائيليين، وليس الرسميين في المؤتمر.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو الجاري، خلال مؤتمر البحرين عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، التي لم يُكشف عن شقها السياسي بعد. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.