كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس نواب الشعب التونسي يصادق على تعديل القانون الانتخاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح مجلس النواب التونسي یقر تعدیلات قانونیة تقصي مرشحین للرئاسة بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين او استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن ان يحول دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وسيدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ.