كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتقاد رئيس الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بسبب زيارتة إلي منطقة شينجيانغ الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض رئيس الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف لإنتقادات شديدة من الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بسبب رحلته الأخيرة إلى منطقة شينجيانغ القمعية في الصين.

حيث أنهى فورونكوف رحلة استمرت ثلاثة أيام إلى المنطقة في 15 يونيو، وأصدر بيانًا قال فيه إنه التقى بمسؤولين محليين في أورومتشي و"أطلع على تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب".

حيث أثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مسألة شينجيانغ مع الرئيس شي جين بينغ خلال رحلة إلى الصين في أبريل على الرغم من أن تفاصيل محادثتهما لم تُعلن.

ونقلًا عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن المسؤولين المحليين وفورونكوف توصلوا إلى "توافق واسع" خلال زيارته، مما يوحي بأن الأمم المتحدة كانت داعمة لجهودها في مكافحة الإرهاب.

كما تقول الحكومة الصينية إن المعسكرات "المهنية" تهدف إلى محاربة التطرف الإسلامي، وتقارير وسائل الإعلام التي تديرها الدولة لم تُحدث "هجمات إرهابية كبيرة" في شينجيانغ منذ بدء الحملة.

