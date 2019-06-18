كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يجري محادثة هاتفية جيدة مع الرئيس الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأضاف ترامب في تغريدة "سنحظى باجتماع موسع في الأسبوع المقبل خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان".

وأضاف "فريقا الدولتين سوف يبدأن المباحثات قبل اجتماعنا".

وتحمل تغريدته نبرة أكثر تفاؤلاً بمحادثاته مع شي، بعد تساؤلات متزايدة حول فرص نجاح أكبر اقتصادين في العالم في حل خلافاتهما، وإنهاء النزاع التجاري المحتدم.