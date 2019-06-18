كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسوي نزاعا بشأن العقوبات مع بنك ملت الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت الحكومة البريطانية إلى تسوية في اللحظات الأخيرة خارج المحكمة مع بنك ملت الإيراني الذي كان يطالب بتعويض قدره 1.25 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) لإنهاء خلاف نجم عن عقوبات ومزاعم ربطت البنك بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال بنك ملت، الذي تملك الحكومة 20 بالمئة فيه والباقي ملكية خاصة، اليوم الثلاثاء إن النزاع القضائي جرت تسويته مقابل مبلغ لم يكشف عنه في أول أيام الدعوى التي تنظرها المحكمة العليا في لندن لتقييم الأضرار.

يأتي ذلك بعد ستة أعوام من حكم المحكمة العليا في بريطانيا الذي خلص إلى أن العقوبات التي فُرضت على البنك في 2009 غير شرعية وأن الحكومة "لم تكن منطقية" والعقوبات "غير متناسبة" وأعادت القضية إلى محكمة لندن.

وأصدرت وزارة الخزانة البريطانية بيانا مقتضبا قالت فيه "تمت تسوية مطالبات بنك ملت بموجب شروط لا يطلع عليها إلا الطرفان".