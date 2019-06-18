كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون سودانيون يطالبون بالعودة إلى المسيرات الليلية بسبب "المذبحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الحركة السودانية التي أدت احتجاجاتها إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير ، مؤيديها إلى تجديد المسيرات الليلية لإدانة "مذبحة" المتظاهرين في اعتصام الخرطوم.

قام رجال مسلحين يرتدون ملابس عسكرية في 3 يونيو بتفريق الآلاف من المتظاهرين الذين كانوا يخيمون خارج المقر العسكري لخرطوم ، مما أسفر عن مقتل العشرات ومئات الجرحى .

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وقد استمر الاعتصام لعدة أسابيع ، سعى في البداية إلى الإطاحة بالبشير ، ثم طلب في وقت لاحق من جنرالات الجيش الذين أطاحوا به تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

تم تفريق معسكر الاحتجاج بعد انهيار المحادثات بين التحالف من أجل الحرية والتغيير ، والمظاهرة الاحتجاجية المظلية ، والمجلس العسكري الانتقالي بسبب تنصيب الحكم المدني.

قُتل ما لا يقل عن 128 شخصًا منذ حملة القمع التي تمت في 3 يونيو ، والأغلبية في اليوم الذي تم فيه فض الاعتصام ، وفقًا للأطباء المرتبطين بحركة الاحتجاج.