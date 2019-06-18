دراسة حديثة.. الأشخاص الطيبون “دائماً مفلسون”!

أورد “كريستوفر انتاغلياتا” دراسة عن ترابط السمات الشخصية بالبيانات المالية، وقال إن الأشخاص اللطفاء يملكون مدخرات أقل، وديونا، ومعدلات إفلاس أعلى.

وتساءل “كريستوفر انتاغلياتا”، وقال: هل أنت شخص محبوب؟، تعلم ما أعنيه، رجل لطيف؟ إذا كان الأمر كذلك، فالسؤال التالي سيكون: كيف حال أمورك المالية؟ وفيما يلي السبب لسؤالي: “الناس اللطفاء لديهم مدخرات أقل، وديون أعلى، ومن المرجح أنهم أكثر عرضة للإفلاس، أو التقصير في قضاء قروضهم.

وجدت “ساندرا ماتز”، عالمة اجتماع حاسوبي في كولومبيا كلية إدارة الأعمال في مدينة نيويورك، مع زميلها “جو جلادستون” باستخدام مجموعة من الاستبيانات، وبنك البيانات، أن الأشخاص، الذين سجلوا نتيجة أعلى في اللطف خلال اختبارات الشخصية، لديهم احتمال أكبر أن ينتهي بهم المطاف إلى ضائقة مالية رهيبة، خصوصاً إذا كان دخلهم منخفضا منذ بادئ الأمر.

وجمع الباحثون، أيضا، البيانات الشخصية لملايين الناس في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع بيانات إقليمية حول عدد الأشخاص، الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم فوجدوا، مرة أخرى، كلما كان البلد أو سكان المنطقة المحلية ألطف وسطيا، عانوا من وضع مالي أسوأ.

وتعتقد “ماتز” أن أحد العوامل قد يكون عدم اهتمام اللطفاء كثيراً بالمال، ربما يدفعون عوضا عن الآخرين في كثير من الأحيان، أو يقرضون المال عندما لا يستطيعون تحمل نفقته، إنهم كرماء على نحو خاطئ.