تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مريع، وثق لعملية اغتسال مسن، داخل مغسل للسيارات.
الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخص ينظف جسد مسن، يرجح أنه من المشردين، بالطريقة نفسها، التي يغسل بها السيارات.
ووجه الفيديو بانتقادات واسعة، وحملات استهجان من طرف نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا طريقة تنظيف الرجل المسن، الذي ظهر في المقطع، ليست فيها أي إنسانية، متسائلين عن دور المؤسسات العمومية في حماية المسنين.
وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أن مصالحها لا تزال تحاول التأكد من الفيديو، وتسعى إلى الوصول إلى المسن الظاهر فيه، من أجل مساعدته.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهد قاسية تسائل الحقاوي.. شخص يحمم مسنا بـ”الشطابة” في مغسل للسيارات! – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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