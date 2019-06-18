خطوة راقية من ملقا الإسباني وجماهيره اتجاه حارس “الأسود” لرفع معنوياته في “الكان” – صورة

خص الحساب الرسمي لفريق ملقا الإسباني، حارسه المغربي، منير المحمدي، بتدوينة، تمنى له، من خلالها، التوفيق في مهمته الجديدة رفقة المنتخب المغربي، والمتمثلة في خوضه نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر.

ووضع الحساب الرسمي للنادي، صورة منير المحمدي، معلقا عليها: “منير في تركيز تام مع المنتخب المغربي، الذي سيخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بالتوفيق”.

وعلق عشاق النادي الإسباني، بالعشرات، يتمنون لحارس “الأسود” التألق والكثير من الحظ في هذه المنافسة.

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خطوة ملقا، جاءت بهدف الرفع من معنويات اللاعب، الذي خرج باكيا من مباراة الفريق الأخيرة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، والتي انهزم فيها، بسبب خطأ منه، ليفشل في الصعود لدوري الدرجة الأولى.

إليكم تدوينة النادي الإسباني: