تكسير الجماجم والعظام في حرب الرعاة بين أهالي دواوير إقليم آسفي والرعاة الرحل

أصيب أزيد من 12 شخصا، بينهم حالات جد حرجة، في حرب دامية، عرفتها منطقة “البخاتي” إقليم مدينة آسفي بين أهالي دوار “أولاد حمان”، ومجموعات من الرعاة الرحل، الذين حلوا في المنطقة في الآونة الأخيرة، قادمين إليها من الحواضر الصحراوية.

وعلم “اليوم24” من مصادر طبية أن المستشفى الإقليمي في آسفي استقبل، ظهر أمس الاثنين، أزيد من 12 شخصا، بينهم اثنان حالتهما جد حرجة، ونُقل أحدهما صوب مستشفى ابن طفيل في مراكش نظرًا إلى خطورة إصابته، إذ تعرض لكسر في الجمجمة.

وصول عدد من المصابين إلى مستشفى آسفي

وكشفت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ أن مجموعة من الفلاحين في منطقة “البخاتي” إقليم آسفي، لم يستسيغوا ما اعتبروه “هجوم” الرعاة الرحل على أرضيهم، ومواشيهم، إذ قابلوه هذا بالدفاع عن أراضيهم، فتطورت الأمور إلى مواجهات دامية، اشتعل فتيلها، نهاية الأسبوع الماضي، وامتدت إلى يوم أمس.

وأقدمت القوات المساعدة، والدرك الملكي على إنزال أمني مكثف في المنطقة، محاولة صد المواجهات، غير أن الأحداث، التي وقعت كانت دامية، وأصيبت فيها عناصر من الدرك الملكي، والقوات المساعدة.