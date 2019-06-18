زوجة مرسي: أحتسب زوجي شهيدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت زوجة الرئيس المصري السابق، الراحل محمد مرسي، في منشور كتبته على صفحتها على "فيسبوك" مُعلنة دفنه، فجر اليوم الثلاثاء، إنها تحتسب زوجها من "الشهداء".

وذكرت نجلاء علي محمود (مرسي)، في بيان مقتضب: "نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء

و عند الله تجتمع الخصوم".

وأكدت في البيان الذي كتبته بعد بضعة ساعات من دفن مرسي، أن الجهات الأمنية رفضت دفنه في مقابر الأسرة في قرية العدوة بمحافظة الشرقية.

وقالت أيضا: "لم يُصلِّ عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر (شرقي القاهرة)".

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وفي سياق متصل، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية للتحقيق في وفاة الرئيس المصري السابق الذي رحل عن 67 عاما.

وقالت المنظمة في تغريدة باللغة العربية على حسابها بموقع تويتر "ندعو السلطات المصرية لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاته وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حسبه الانفرادي وعزله عن العالم الخارجي".

كما دعت المنظمة إلى تحقيق بشأن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها مرسي و"محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته".