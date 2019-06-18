شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم آلية توزيع إغاثة مركز الملك سلمان في وادي حضرموت والان مع التفاصيل

شهدت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت اليوم عقد لقاء لتقييم آلية توزيع إغاثة مركز الملك سلمان في وادي حضرموت لإيصالها للحالات الأكثر احتياجا.

وتدارس اللقاء الذي ضم قيادة السلطة المحلية ومندوب قيادات التحالف العربي في وادي حضرموت ومدراء عموم المديريات ، سبل التغلب على النواقص التي رافقت عملية توزيع سلال الإغاثة خلال الفترة الماضية التي اقتصرت على 4 مديريات من إجمالي مديريات الوادي والصحراء .

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وجرى التأكيد على ضرورة التنسيق مع عقال الحارات، لتحديد الأسر الأكثر احتياجا لمواد الإغاثة بموجب معايير يتم الاتفاق عليها وعلى إيجاد قاعدة معلومات الكترونية ورفع تقارير عن سير عملية التوزيع بشكل منتظم وتقييم سير عملية التوزيع في الاجتماعات الدورية للجهات ذات العلاقة بعمل لجنة الإغاثة .

وأثنى المجتمعون على دور المنظمات الدولية في المساهمة بتخفيف أثار الأزمة على الأسر المحتاجة من خلال مساعيها لتامين توفير السلال الضرورية.