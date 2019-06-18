قبرص تترقب موقفا "أقوى" من أوروبا ضد "التنقيب التركي"

أكدت قبرص، الثلاثاء، أنها تنتظر موقفا "أقوى" من الاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة عزم تركيا التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وتوقع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس موقفاً حازماً من الاتحاد الأوروبي إزاء هذه المسألة، قائلا: "أنا متفائل بموقف حازم من الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة أقوى من التي وجهت حتى الآن، هذا هو هدفنا".

وأضاف "أعتقد أنه بعد قمة دول جنوب أوروبا السبع سيكون هناك موقف أوروبي أقوى".

وفي أثينا، دعا رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، الثلاثاء، بروكسل إلى توجيه إنذار جديد إلى تركيا بعد رفضها الدعوات لوقف التنقيب في المنطقة.

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واتهم تسيبراس تركيا بـ"انتهاك القانون الدولي" في اتصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، حسب ما أعلن مكتبه في بيان.

وحض المجلس، الذي ينعقد في بروكسل في 20 و21 يونيو/حزيران" على أن "يدين بقوة الأعمال التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية".

كانت قبرص أصدرت الأسبوع الفائت مذكرات توقيف بحق أعضاء سفينة التنقيب التركية "فاتح".

وخلال قمة لدول جنوب أوروبا السبع في مالطا، الجمعة، دعا التكتل الصغير تركيا إلى "وقف أعمالها غير الشرعية"، في إشارة إلى عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وذكرت الدول السبع المنضوية في مجموعة "ميد7" في البيان الختامي للقمة "نأسف بشدة لعدم استجابة تركيا للدعوات المتكررة التي وجّهها الاتحاد الأوروبي والتي دان فيها الأعمال غير الشرعية التي تقوم بها تركيا" في تلك المنطقة.

وأضاف البيان "إذا لم توقف تركيا أعمالها غير القانونية، فإننا نطلب من الاتحاد الأوروبي البحث في اتخاذ تدابير مناسبة تضامنا مع قبرص".