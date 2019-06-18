ترامب يلوح بتحرك عسكري لمنع "نووي" إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات صارمة، بينها التحرك العسكري، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف "ترامب"، في مقابلة مع مجلة "التايم" الأمريكية، أنه يتفق مع تقييم المخابرات الأمريكية حول ضلوع إيران في استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأمس الإثنين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جاريت ماركيز، إن خطط إيران لتخصيب اليورانيوم تعتبر ابتزازاً نووياً لا بد من مواجهتها بحزم.

