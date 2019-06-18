تركيا تعتبر الإنذار الأميركي بخصوص الصواريخ الروسية بعيداً عن "روحية التحالف"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اتهمت تركيا الثلاثاء الولايات المتحدة بعدم التحلي "بروحية التحالف" في خضم ردها الرسمي على تحديد واشنطن مهلة أخيرة لأنقرة للعدول عن شراء نظام صواريخ أس-400 الروسية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّ "صياغة وتوجه" الخطاب الذي أرسله القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان "لا يتحلى بروحية التحالف (و) سبب عدم ارتياح".

وأثارت عملية شراء صواريخ روسية من جانب عضو في حلف شمال الأطلسي، غضب واشنطن التي أمهلت في السابع من حزيران/يونيو تركيا حتى نهاية تموز/يوليو للعدول عن شراء هذا النظام الصاروخي الروسي.

وأوضح وزير الدفاع الأميركي بالوكالة شاناهان في خطابه أنه في حال لم تتخلّ تركيا عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات "إف-35" سيطردون.

كما هدد بإلغاء عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات "إف-35" وباستبدال الموظفين الأتراك في المجموعة الدولية المصنّعة للمقاتلات.

والعلاقات بين أنقرة وواشنطن متوترة بالفعل بسبب عدة قضايا من بينها الدعم الأميركي للميلشيات الكردية السورية التي تعتبرها تركيا "ارهابية".

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ورغم المخاوف الأميركي من أن هذا النظام الصاروخي الروسي المضاد للطائرات يتضارب مع المعدات الخاصة بحلف الأطلسي، أكّدت انقرة انها لن تتراجع عن الصفقة المثيرة للجدل.

وأكّدت وزارة الدفاع التركية في بيانها أهمية "مواصلة الحوار استنادا إلى الاحترام المتبادل والصداقة مع (بذل) جهود لإيجاد حل مناسب لهذه القضايا". ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية الشهر الجاري.

والأحد، أعلن إردوغان أنه يُفترض أن تبدأ في مطلع تموز/يوليو عملية تسلّم صواريخ أس-400 الروسية المضادة للطائرات.

وقد حذّرت واشنطن تركيا من أن شراءها للمنظومة الروسية يعرّضها أيضاً لعقوبات اقتصادية بموجب القانون الأميركي للحماية من خصوم الولايات المتحدة الذي يمنع خصوصاً أي عملية شراء من روسيا في مجالي الدفاع والاستخبارات.