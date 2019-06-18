ترامب يؤكد عقد لقاء مطول مع نظيره الصيني خلال قمة العشرين بعد محادثة "جيدة" بينهما

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ وبأنهما سيعقدان "لقاء مطولا" الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة العشرين.
وكتب ترامب على تويتر "أجريت محادثة هاتفية جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد لقاء مطولا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيبدأ فريقانا محادثات تسبق اجتماعنا".
وتحمل تغريدته نبرة أكثر تفاؤلا لمحادثاته مع شي بعد تساؤلات متزايدة بشأن ما إذا سيتمكن أكبر اقتصادين في العالم من حل خلافاتهما وإنهاء نزاع تجاري محتدم.
وإضافة إلى مناقشة الخلاف التجاري، من المتوقع أن يتباحث شي وترامب في الجهود الأميركية لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.
وقبل قمة مجموعة العشرين التي تعقد في أوساكا باليابان، سيقوم شي بزيارة إلى كوريا الشمالية هي الأولى لرئيس صيني في 14 عاما.
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