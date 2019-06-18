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إيران تهدد بضرب حاملات الطائرات في البحر بصواريخ باليستية دقيقة

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع إيران تهدد بضرب حاملات الطائرات في البحر بصواريخ باليستية دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن صواريخ إيران الباليستية يمكنها إصابة حاملات طائرات في البحر بدقة كبيرة.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون: “هذه الصواريخ يمكنها إصابة حاملات في البحر بدقة كبيرة.. هذه الصواريخ مصنوعة محليًا ومن الصعب اعتراضها وإصابتها بصواريخ أخرى”، مضيفًا أن التكنولوجيا الإيرانية الخاصة بالصواريخ الباليستية غيرت ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحاته في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان، الأسبوع الماضي، مما زاد من التوتر المتصاعد بالفعل بين طهران وواشنطن التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.

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