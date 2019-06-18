إيران تهدد بإستهداف السفن في البحر بصواريخ باليستية فائقة الدقة

هددت إيران بإستهداف حاملات الطائرات في البحر بالصواريخ باليستية دقيقة .
جاء ذلك على لقاء قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، الذي قال أن تقنية الصواريخ الباليستية الإيرانية غيرت من موازين القوى في الشرق الأوسط .
وأكد أن الصواريخ الباليستية التي سيستهدف بها السفن في البحر فائقة الدقة .
وجاءت هذه التهديدات بعد تصريحات لنائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري، علي أكبر بورجمشيديان، قال فيها إن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج لا يشكل أي تهديد لطهران، وإن القوات الإيرانية في ذروة استعداداتها لأي مواجهة.
وأضاف "لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تفكر بارتكاب حماقة عند حدودنا البحرية والبرية .. سنواجه بقبضة من حديد أي عدوان على حدودنا البرية، أو في المدن والقرى ذات الغالبية الكردية غرب أو شمال غرب البلاد، وسنصد أي عدوان في إقليم سيستان بلوشيستان (جنوب شرق البلاد)".
وأكد بورجمشيديان على جاهزية واستعداد القوات المسلحة الإيرانية عند الحدود البحرية في مياه الخليج.
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