شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أمريكية - صينية تمهيداً للقاء ترمب و شي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (وانشطن)قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وبأنهما سيعقدان "لقاءً مطولاً" الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة العشرين.
وكتب ترمب على تويتر :"أجريت محادثة هاتفية جيدة جداً مع الرئيس الصيني شي. سنعقد لقاء مطولاً الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين في اليابان، وسيبدأ فريقانا محادثات تسبق اجتماعنا".
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