شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الجزائري: بعض الأطراف تسعى لفراغ دستوري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)نقلت قناة النهار الجزائرية الخاصة عن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قوله اليوم (الثلاثاء)، إن بعض الأطراف تريد فراغاً دستورياً، وذلك لإطالة الأزمة السياسية في البلاد.
ونقلت القناة عن صالح قوله في قاعدة عسكرية بولاية بشار بجنوب غرب البلاد:«هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري».
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