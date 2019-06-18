شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تتوقع موقفاً «أقوى» من أوروبا تجاه تركيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيقوسيا)

أكّدت قبرص اليوم (الثلاثاء) أنّها تتوقع موقفاً «أقوى» من الاتحاد الأوروبي بخصوص عزم أنقرة التنقيب عن النفط في مياه المنطقة الإقتصادية الخالصة القبرصية.

وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس عن عدم تفاؤله حيال تغيير تركيا أسلوبها لكنّه توقع موقفاً حازماً من الاتحاد الأوروبي من المسألة.

وتابع: «اعتقد بعد قمة دول جنوب اوروبا السبع سيكون هناك موقف أوروبي أقوى».

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في مقابل ذلك، قال وزير الطاقة التركي فاتح تونماز في تصريحات نُشرت اليوم، إن بلاده ستطلق سفينة حفر ثانية بعد غدٍ (الخميس)، وستبدأ عمليات التنقيب عن للغاز الطبيعي قُرب قبرص أوائل يوليو القادم.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط،وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

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