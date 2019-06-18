بعد نعيه لمرسي.. البرادعي يثير الجدل بتغريدة جديدة

كتب: ضياء السقا

بعد نعيه للرئيس المعزول محمد مرسي، أثار الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جدلا بتغريدة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال البرادعي في تغريدته: "أرجو أن نستطيع يوماً ما أن نفرق، مهما كان حجم الغضب، بين الخلاف السياسي وبين الفجر فى الخصومة؛ بين توجيه الإتهام وبين إعمال العدالة، بين تحري الحقيقة وبين الإفك. هناك حاجة ملحة إلي إرتقاء أخلاقي ونضج فكري".

وكان البرادعي قد نعى الرئيس المعزول، الإثنين، قائلا: "رحم الله الدكتور محمد مرسى وألهم آله وذويه الصبر والسلوان".

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وتوفي الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، الإثنين، عن عمر يناهز 68 عاما، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

وطلب الراحل الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلام، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء فارق على إثرها الحياة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة تقوم بإعادة محاكمة 22 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

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