أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "هناك من يريد السفر بعد ساعة والبلد "طالع نازل" والناس ليس لديها ما تقتاته وسلموا أمرهم لأحد لا يعرف "كوعه من بوعه""، مشيراً الى أن "البلد منهوب وإرثه ثقيل، ووزير ماليتها طار من الأعلى وصار نائبا يجلس في الأسفل يعترض على عمله، دولة فحولة الوز".

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كانت هذه تفاصيل خبر اسود: البلد منهوب ووزير ماليته صار نائبا يعترض على عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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