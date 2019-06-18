طالب النائب مصطفى حسين بـ"حق أبناء الطائفة العلوية في التعيينات المرتقبة، وخصوصا في الهيئات والمناصب الشاغرة التي هي اساسا من حصة الطائفة العلوية.
وبالنسبة الى مراكز الفئة الأولى، ذكر بـ"حق الطائفة العلوية بمديرين عامين إثنين، بينما الآن لا يوجد إلا مدير عام واحد".
وعن التعينات في الهيئات، فقال: إذا لم يعين أبناء الطائفة العلوية ضمن كل الهيئات، فعلى الأقل يجب أن يعينوا ضمن هيئتين أو ثلاث على الأقل".
ولجهة المراكز الشاغرة في مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي ومرفأ طرابلس، لفت الى "وجود مركزين شاغرين في المرفأ والمعرض للأعضاء من حق أبناء الطائفة العلوية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حسين طالب بحق أبناء الطائفة العلوية في التعيينات المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.