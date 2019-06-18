مصطفى حسين طالب بحق أبناء الطائفة العلوية في التعيينات المرتقبة

طالب النائب ​مصطفى حسين​ بـ"حق أبناء ​الطائفة العلوية​ في ​التعيينات​ المرتقبة، وخصوصا في الهيئات والمناصب الشاغرة التي هي اساسا من حصة الطائفة العلوية.

وبالنسبة الى مراكز الفئة الأولى، ذكر بـ"حق الطائفة العلوية بمديرين عامين إثنين، بينما الآن لا يوجد إلا مدير عام واحد".

وعن التعينات في الهيئات، فقال: إذا لم يعين أبناء الطائفة العلوية ضمن كل الهيئات، فعلى الأقل يجب أن يعينوا ضمن هيئتين أو ثلاث على الأقل".

ولجهة المراكز الشاغرة في مجلس إدارة معرض ​طرابلس​ الدولي و​مرفأ طرابلس​، لفت الى "وجود مركزين شاغرين في المرفأ والمعرض للأعضاء من حق أبناء الطائفة العلوية".