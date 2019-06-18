كرامي استقبل وفدا من اتحاد قيادات المرأة العربية فرع لبنان

استقبل رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​ في دارته ب​طرابلس​، وفداً من اتحاد قيادات ​المرأة العربية​ فرع ​لبنان​ برئاسة الاستاذة سهير درباس حيث جرى عرض لنشاطات ومهمات الاتحاد.

بداية رحب كرامي بالوفد واطلع منه على "أهداف ونشاطات الاتحاد"، كما ابد "كل الدعم والتعاون في تحقيق جميع السياسات والإجراءات التي من شأنها أن تدعم مشاركة المرأة في مراكز القرار وفي تنمية النشاطات التي قام بها الاتحاد خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر من الطاقه" ، معرباً عن "استعداده للتعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الجميع".

ومن جهتها شكرت رئيسة وعضوات الاتحاد النائب كرامي على" استقباله ودعمه وتشجيعه"، واضعين انفسهن "في خدمة المجتمع وما يخدم المرأة عموما".