شدّد النائب السابق خالد الضاهر على أن "الرئيس الراحل محمد مرسي هو الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب المصري ديمقراطياً بنسبة 51 في المئة ونصف، وما حصل في ما بعد كان انقلاباً عسكرياً كامل الأوصاف أدى الى قتل الآلاف، وقيام حكم العسكر الذي يتحكم بالإقتصاد المصري وبكلّ شيء"، مشيرا الى ان "هناك من يرفض وجود "الإسلام السياسي ويعتبر أنه من الديمقراطية أن يتمّ إلغاء هذه الفئة".
وفي حديث لوكالة اخبار اليوم راى الضاهر الى أن "النظام المصري لن يستفيد من غياب مرسي، بموازاة المخاض الكبير الذي تعيشه الأمة العربية، لأنها محكومة من حكّام يتّهمون مرسي بالتخابر مع حركة "حماس". فهل اللّقاء مع "حماس" هو عار، فيما اللّقاء مع الصهاينة هو مسموح وجيّد؟"، معتبرا انه "من المعيب أن أنظمة الديمقراطيات والحريات في أوروبا والولايات المتحدة تقبل التعامُل مع أنظمة ديكتاتورية تذلّ شعبها. ولكن دول الخارج لا تريد للدول العربية أن تكون قوية، ولا أن تنهض".
كانت هذه تفاصيل خبر الضاهر: مرسي هو الرئيس الشرعي الذي انتخبه الشعب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.