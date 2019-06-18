علوان: لتوحيد الرؤى والسياسات الإعلامية بالكنيسة بمختلف البلاد العربية

لفت الامين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك الاب ​خليل علوان​ خلال المشاركة في المؤتمر الدولي بعنوان "الإعلام ودوره في الدفاع عن الحقيقة" المنعقد في ​الأردن​ إلى ان "الضرورة من هذا المؤتمر هي مواكبة الكنيسة للتطورات السريعة لوسائل الإعلام والافادة منها في نشر الرسالة الإعلامية الصحيحة"، مشيرا الى "ضرورة توحيد الرؤى والسياسات الإعلامية في الكنيسة في مختلف البلاد العربية"، مؤكدا ان "البطاركة في الشرق يأملون ان تتضافر جهود القيمين على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في الكنيسة، للتنسيق في ما بينها على مستوى الإعلان والإعلام".

وشدد الاب علوان على ان "هناك ضرورة لتطبيق عملي لما جاء في الوثيقة الختامية للجمعية العامة العادية الخامسة عشرة لسينودس الأساقفة والتي اشارت الى اهمية ان تنشئ الكنيسة مكاتب خاصة او اجهزة تعنى بالثقافة الرقمية والتبشير مع مساهمة ​الشباب​ وتشجيع التبادل ونشر التقاليد الجيدة على المستوى الشخصي والجماعي".