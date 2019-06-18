عبدالله التقى مكاوي: نقف الى جانبه في كل المهمات والجهود التي يقوم بها

أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ اثر لقائه محافظ جبل لبنان القاضي ​محمد مكاوي​ إلى انه "تداولنا معه بعض الشؤون الانمائية والخدماتية والامنية في جبل لبنان وخصوصا في ​الشوف​. ولمسنا حرص سعادته على حماية استقرار المنطقة، والعمل على التهدئة بكل الوسائل المطلوبة، وتحقيق الخدمات الانمائية ودعم البلديات و​المؤسسات الاهلية​ الموجودة في جبل لبنان والشوف والاقليم".

وأضاف: "تطرق اللقاء الى الالتباسات التي ظهرت في بعض المواقف الاعلامية تجاه سعادة المحافظ. وتم توضيح كل الامور، ونعلن اننا نقف الى جانبه في كل المهمات والجهود التي يقوم بها ويبذلها في سبيل الادارة اللبنانية و​محافظة جبل لبنان​".

وتابع: "نثنيعلى موقف المحافظ بأن تكون المحافظة على مسافة واحدة من المواطنين كافة وهو ما يريحنا"، لافتا الى ان "المحافظ مكاوي يسعى الى ان تعمل كل القرى والبلديات والمؤسسات بالطريقة الادارية والقضائية والامنية المطلوبة".

واشار الى انه "تم التوافق على استمرار التواصل بيننا والتعاون في شتى المجالات بما يعنينا كنواب في الشوف وكلقاء ديموقراطي وما يعني المحافظ ايضا من مهمات مولجة به قانونا وحكما".