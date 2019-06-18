الراعي التقى رزق والخازن وريتشارد

استقبل البطريرك ​الراعي​ قبل ظهر اليوم، الوزير السابق ​شارل رزق​ ونجيب بولس، في زيارة التماس بركة لفت فيها رزق الى "الضائقة الإقتصادية التي تعصف ب​لبنان​،" متمنيا على "المسؤولين والمعنيين العمل بما تمليه عليهم مسؤوليتهم الوطنية حيال وطنهم وشعبه لإخراج لبنان من هذه الضائقة الصعبة".

ثم التقى النائب ​فريد الخازن​ الذي عرض للوضع الإقتصادي الذي "تعاني منه شريحة كبيرة من ​المجتمع اللبناني​، وضرورة الخروج من ​المجلس النيابي​ بموازنة تخدم لبنان وتنمي ​الإقتصاد اللبناني​".

وأشار الخازن الى "انه وسط الصراع الذي تشهده المنطقة، لا بد من التشديد على الحوار واعتماده بين كافة الأفرقاء لتجنيب المنطقة المزيد من الحروب التي لا يريدها احد".

وظهرا، استقبل الراعي سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في لبنان ​اليزابيت ريتشارد​، وكان تبادل لوجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بلبنان والمنطقة.