اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ​علي شمخاني​ خلال الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين الامنيين للدول المجاورة ل​افغانستان​ "نهج التنسيق بين الدول الست الحاضرة في الاجتماع مع ​الحكومة​ الافغانية من اجل الحوار مع ​طالبان​"، مشيراً إلى "قضايا نظير الاجتماع المقبل والوضع الداخلي لافغانستان والمخاوف القائمة واستراتيجية "طالبان".

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كانت هذه تفاصيل خبر شمخاني شدد على أهمية الحوار مع طالبان بالتنسيق مع الحكومة الافغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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