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الملك سلمان يعزي الشعب المصري بضحايا الهجوم على العريش

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قدم الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ​آل سعود​، تعازيه للحكومة و​الشعب المصري​ بضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على نقطة تفتيش في ​العريش​.

ووفقا لوكالة الأنباء ​​ "واس"، "جدد المجلس، استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين في ​مدينة طرابلس​ اللبنانية ومدينة العريش في مصر، و​التفجيرات الإرهابية​ في العاصمة ​الصومال​ية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن جميع أشكال الإرهاب والتطرف".

يذكر أنه قتل ثمانية من أفراد ​الشرطة المصرية​ إثراستهداف مسلحين نقطة أمنية في ​شمال سيناء​.

ووقع الهجوم فجر 5 حزيران الجاري، بينما كان المصلون يتوجهون إلى ساحات صلاة العيد في مدينة العريش، مع نهاية شهر رمضان، وبدء إجازة عيد الفطر في مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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