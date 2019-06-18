ريابكوف: على طهران عدم تعقيد الوضع حول خطة العمل الشاملة

أعلن نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي ريابكوف​ أن "​موسكو​ تدعو ​طهران​ وغيرها من الجهات للابتعاد عن خطوات من شأنها تعقيد الوضع حول خطة العمل الشاملة".

وأوضح ريابكوف في بيان له "أننا ندعو جميع الجهات المهتمة، بما في ذلك ​إيران​، للابتعاد عن الخطوات التي من شأنها تعقيد الوضع، وإتاحة الفرص لإيجاد حلول تسمح بإعادة تطبيق خطة العمل الشاملة للبرنامج ​النووي الإيراني​ إلى مساره المستدام".

وحول البرنامج النووي الإيراني، أشار الى أن "موسكو تدرك أن إيران أُجبرت على أفعالها بشأن ​الاتفاق النووي​ ومن الممكن التراجع عنها"، لافتاً الى أن "​روسيا​ تدرك تمام الإدراك حقيقة أن إيران أُجبرت على أفعالها والأهم من ذلك أنها قابلة للتراجع. إننا نتفهم مشاعر الإحباط لدى الجانب الإيراني ونتقاسمها إلى حد كبير بسبب عدم وجود استجابة كافية لطلباته العاجلة لمراعاة مخاوف طهران بشأن سحق خطة العمل الشاملة المشتركة فيما يتعلق بالتأثير العملي لـ"الصفقة النووية".

وأكد ريابكوف أن "إيران تفي بجميع التزاماتها، وحتى اليوم تظل من الناحية الفنية ضمن الإطار الذي حددته خطة العمل الشاملة المشتركة".