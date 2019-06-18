نتانياهو: اسرائيل تبارك مؤتمر السلام في البحرين

أكّد رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أنه "سيكون هناك حضور إسرائيلي في مؤتمر السلام في ​البحرين​"، مشيرًا إلى "أننا نبارك هذا المؤتمر".

وأوضح نتانياهو على "أننا نقيم علاقات جلية ومخفية مع الكثير من الزعماء العرب وهناك علاقات واسعة النطاق ما بين إسرائيل ومعظم الدول العربية. سيعقد قريبًا مؤتمر هام في البحرين نرحب به كما نرحب بالمحاولة الأميركية لتحقيق مستقبل أفضل ولحل مشاكل المنطقة. إسرائيليون سيحضرون هذا المؤتمر بطبيعة الحال.

ولفت إلى أنه "سيعقد في أورشليم في بداية الأسبوع القادم لقاء تاريخي غير مسبوق سيجمع بين مستشاري الأمن القومي الأميركي والروسي والإسرائيلي. هذه هي قمة مهمة جدا من شأنها ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط في فترة هائجة وحساسة".